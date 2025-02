Van Empel vervloekte haar pedalen en roemt "geweldige concurrente" Lucinda Brand: "Respect voor haar"

za 1 februari 2025 16:19

Fem van Empel en Lucinda Brand maakten in Liévin propaganda voor het vrouwenveldrijden. De, sinds vandaag, drievoudige wereldkampioene stak achteraf haar bewondering niet onder stoelen of banken voor haar concurrente: "Respect voor Lucinda."

Ze gingen allebei tot op het gaatje. Pas in de laatste hectometers maakte Fem van Empel het verschil.



"Toen ik over de streep kwam, besefte ik niet dat ik gewonnen had. Zo diep moest ik er voor gaan", hijgt Fem van Empel uit.



"Mentaal was het zwaar na mijn mindere prestaties van vorig weekend. Dit is een emotionele zege."



Respect voor Lucinda Brand. Fem van Empel

Van Empel ging de slotronde in met een kleine achterstand, maar zette de scheve situatie nog recht.

"Ik wist dat het een zware strijd zou worden. Lucinda Brand was een geweldige concurrente vandaag."



"Ze rijdt een ongelooflijk seizoen en ik ben blij dat ze mee op het podium staat. Respect voor haar."

Dekselse pedalen

De tactiek in de materiaalpost speelde vandaag een belangrijke rol in de titelstrijd.



"Lucinda besliste om niet van fiets te wisselen in de 2e materiaalpost. Ik deed dat wel, waardoor ik telkens op een gaatje zat", analyseert Van Empel.



"Maar de steile hellingen na die materiaalpost waren mijn ding. Ik kon toen telkens terugkomen in die zone, al kostte dat mij wel altijd krachten."



Iets anders dat Van Empel vandaag krachten kostte: haar pedalen. "Mijn pedalen waren niet mijn beste vrienden vandaag", lacht ze.



"Ik had er de hele race last mee. Voor de laatste ronde was ik nerveus dat ik niet in mijn pedalen zou geraken, maar het pakte gelukkig goed uit."



