Tom Pidcock laat zich niet verrassen door waaiers en wint meteen rittenkoers voor zijn nieuwe ploeg

Matteo Moschetti won de sprint voor Groenewegen, Molano en Kristoff. De Italiaan koerst voor de ploeg van eindwinnaar Tom Pidcock , die op zijn hoede was en finishte in de eerste groep.

Tim Merlier zat aan boord van de eerste waaier en leek op weg naar een 3e ritzege deze week. In de slotkilometers zat hij netjes in het wiel van zijn rivaal Dylan Groenewegen, maar in de laatste hectometers viel de Europese kampioen nergens meer te bespeuren.

Tom Pidcock glunderde aan de finish. De Britse alleskunner scoort meteen voor zijn nieuwe ploeg Q36.5.

"Ik ben best emotioneel", sprak hij. "Dit lijkt wel op een sprookje."

"Ongelooflijk hoe we deze week afronden en hoe we reden als team. Terwijl ik mijn nieuwe ploegmaats nog maar net ken. Voor december kende ik ze zelfs nauwelijks of niet", zei Pidcock, die een eerste keer een rittenkoers wint.

"Als belofte deed ik het al eerder, maar nu ook als eliterenner, ja."

"Het is een grote stap in mijn carrière. Dit is geen WorldTour-wedstrijd, maar het is wel hard om elke dag de eerste plaats te verdedigen", weet Pidcock nu.