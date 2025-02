Titanenduel met Brand? Fem van Empel verwacht dat outsider voor driestrijd zorgt: "Geknipt parcours voor haar"

Vorig weekend hield Fem van Empel een matige generale repetitie (6e in Maasmechelen en 4e in Hoogerheide).



Maar dat heeft haar vertrouwen niet aangetast. "Het was in mijn voordeel geweest als ik vorig weekend met een beter gevoel had afgesloten. Maar je kan niet altijd top zijn."



"De voorbije weken heb ik me rustig kunnen voorbereiden. Ik kom vandaag vol energie aan de start", klinkt het enthousiast. "Ik kom hier om te winnen."



Van Empel verkende vanmiddag nog en kan het WK-rondje wel smaken.



"Het is vandaag goed aan het dooien, waardoor het er wat nat bij ligt. Ik vind het een heel mooie en goeie omloop voor mij."