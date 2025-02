Simon Mignolet gaat opleiding tot technisch directeur volgen: "Boeiende rol, maar niet eenvoudig"

"De rol van technisch directeur is veeleisend", zegt Peter Willems. "Je staat midden in de actie en wordt geconfronteerd met complexe problemen, terwijl je ook een langetermijnvisie moet uitwerken en implementeren."

Docenten Peter Willems (CEO van KBVB), Bart Verhaeghe, Alex Kroes, Sven Jaecques, Pierre Locht, Matt Crocker, Maheta Molango, Chris O'Loughlin en Vincent Mannaert moeten Mignolet en co. "inzicht geven in hun ervaring en knowhow in de voetbalwereld".

De opleiding wordt volledig in het Engels gegeven en gaat van start in september 2025. Gedurende twee jaar krijgen de cursisten 140 uur les, zowel in het Proximus Basecamp in Tubeke als online. Ze vervolledigen hun opleiding met een stage.

"Wij zien duidelijk de toegevoegde waarde van het samenbrengen van spelers, coaches en sportdirecteuren, waarbij zij van doorgewinterde professionals leren over sportmanagement, ervaringen delen en hun netwerk uitbreiden", vertelt Dennis Henderickx, sports director van de Pro League.

"Wat dit programma bijzonder maakt, is dat het zich niet alleen richt op de rol en taken van de sportdirecteur, maar ook op de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers."

"Dit is van groot belang, aangezien succesvolle sportdirecteuren vaak sterke persoonlijkheden zijn, met leiderschapskwaliteiten en een constante zin om te leren."