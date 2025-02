Sanne Cant wuift WK veldrijden uit met 9e plek en "goed gevoel": "Kijk nu uit naar een douche"

Drievoudig wereldkampioene Sanne Cant heeft haar laatste veldritkampioenschap gereden. "Ik wou met een goed gevoel afsluiten en ik ben blij dat dat met een top 10-notering is."

Je laatste WK met het rugnummer 13 rijden. Dat leek een slecht voorteken.



"Ik had nog nooit met dat nummer gereden en wou het ondersteboven hangen. Maar blijkbaar staan daar boetes op. We hebben dat dan maar zo gelaten", lacht Sanne Cant.



De afscheidnemende veldritlegende was de hele cross lang niet uit de top 10 weg te slaan en knokte zich uiteindelijk naar de 9e plek.

"Daar ben ik heel tevreden mee. Vorig weekend had ik een echt slecht gevoel. Vandaag viel alles in zijn plooi: mijn benen waren goed en ik had een goed ritme te pakken."



"Ik wou met een goed gevoel afsluiten en ik ben blij dat dat met een top 10-notering is."

Waar Cant nu het meeste naar uitkijkt? "Naar een douche", klinkt het eerlijk. "Niet dat het koud was, ik heb zelfs zonder onderhemd gereden. Want de wedstrijd was lastig genoeg om het warm te krijgen."