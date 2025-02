Ruben en Paul zien een "lastig en niet al te technisch" WK-parcours: "Van Aert zal zeker een lagere foutenlast hebben"

za 1 februari 2025 19:23

Een spannende eerste dag op het WK veldrijden, waar Ruben Van Gucht en Paul Herygers hun conclusies uit trekken richting het hoogtepunt op zondag: de titelstrijd bij de mannen. Eentje waarin "Mathieu van der Poel niet zal durven te wachten" op zijn eeuwige concurrent Wout van Aert. Die zal niet teleurgesteld zijn in het parcours: "Hij zal er niet afgereden worden op basis van schuivers."

Ruben: "Wat leert dit parcours over de kansen van Wout van Aert?" Paul: "Het parcours is gezegend en gedoopt. Het ligt er lastig bij en zal niet minder lastig worden. Een zegen dus." Ruben: "En het is niet ongelooflijk technisch. Enkel op die schuine kant voor de afdaling is het even bijbikkelen." Paul: "Die is ook maar kort en krachtig. Af en toe zijn er kleine looppassages, vooral op trappen, waarvan we gezien hebben dat Van Aert dat heel goed kan." Ruben: "Wat denk je dat het gevoel zal zijn bij Van Aert na de verkenning?" Paul: "Eigenlijk zou hij zelf moeten kunnen spreken. Ik denk in elk geval dat hij niet teleurgesteld is in het hele verhaal. Hij is nu toch hier, ik zou zeggen: laat je gaan."

Van der Poel en Van Aert tijdens de verkenning.

Geen afwachtende Van der Poel

Ruben: "Hoe gemakkelijk kan je hier nu opschuiven?"

Paul: "Zo ver ga ik het niet zoeken. Dat is in orde, daar moet je niet bevreesd voor zijn. De cross duurt een uur, hé. Met een ontketende kerel die niet zal wachten. Hij zal niet durven te wachten op de uitdaging zoals in Maasmechelen."

Van Aert zou nooit moeite moeten doen om een Belg voorbij te steken. Dat moet vanzelfsprekend gaan. Paul Herygers

Ruben: "Wat wordt er vanavond nog besproken met de bondscoach?"

Paul: "Weinig. Van Aert zou nooit moeite moeten doen om een Belg voorbij te steken. Dat moet vanzelfsprekend gaan. Als je dat verstand niet hebt, ben je niet klaar om met hem in overleg te gaan." Ruben: "Stel: Van Empel is Mathieu van der Poel en Brand is Van Aert. Brand komt uit de achtergrond terug en dicht 15 seconden. Betekent dat voor jou dat er ook bij de mannen dan strijd zal zijn tot in de slotronde?" Paul: "Door wat in Maasmechelen gebeurd is, moet ik je het antwoord daarop schuldig blijven. Ik durf wel stellen dat zonder die foutjes van Van Aert de cross daar nog niet gedaan was. Hij ging over de kop en had de kans niet meer."

Sterkste wapen en mindere foutenlast bij Van Aert

Ruben: "Mogen we verwachten dat Van Aert een lagere foutenlast zal hebben op dit parcours? We zagen hier al relatief weinig fouten" Paul: "100 procent. Er zijn ook geen lekke banden en er is weinig ellende. Niet vergeten te wisselen is de enige boodschap."

Ik geloof niet dat Van Aert er op basis van valpartijen of schuivers afgereden zal worden. Paul Herygers