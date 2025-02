Renners leggen Trofeo Andratx Pollenca stil wegens "te gevaarlijke omstandigheden"

De Trofeo Andratx Pollenca, de vierde en laatste eendagskoers op Mallorca, zal geen winnaar hebben in 2025. De koers werd na 25 kilometer stilgelegd wegens "te gevaarlijke omstandigheden".

Een zware valpartij in de openingsfase gaf de renners weinig moed om door te zetten op Mallorca. Door het natte wegdek, dat ook nog eens bezaaid lag met steentjes, was het "te gevaarlijk" om te rijden, klonk het.

Toch ging de organisatie niet in op de vraag voor een geneutraliseerde start. Na 25 kilometer had het peloton evenwel genoeg gezien en werd de wedstrijd wel stopgezet.

Ook vorig jaar legde het peloton al eens een wedstrijd stil. Toen nam wereldkampioen Tadej Pogacar het initiatief om de Tre Valli Varesine te annuleren door de zware regenval.

De Trofeo Andratx Pollenca was de afsluiter van vier eendagskoersen op Mallorca. Jan Christen won de eerste koers met de Trofeo Calvia. Marijn van den Berg volgde zijn voorbeeld in de Trofeo Ses Salines en gisteren was Florian Stork de sterkste.