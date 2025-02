Na de vraag, nu het verbod: UCI verbiedt herhaaldelijk inhaleren van koolstofmonoxide

De koolstofmonoxide rebreathers zijn sinds vorige zomer een heikel punt in het wielerpeloton. Zo zouden Visma-Lease a Bike, UAE en Israel-Premier Tech ervan gebruikmaken, al riep dat gebruik meteen vragen op.



Zo zou het niet geweten zijn wat de exacte gevolgen zijn van het gebruik van de rebreathers, terwijl koolstofmonoxide (CO) een dodelijk gas is.



Eind november riep de UCI al op om het "herhaaldelijk gebruik" te bannen, nu heeft de wielerbond dat ook effectief verboden "om de gezondheid van de renners te beschermen", klinkt het in een persbericht.



"CO wordt in de sport gebruikt om de totale hemoglobinemassa te meten en het bloedvolume om de effecten van duurtrainingen en hoogtestages te onderzoeken op de capaciteit om zuurstof op te nemen", klinkt het bij de UCI.



"Maar het herhaaldelijk inhaleren kan resulteren in acute en chronische gezondheidsproblemen zoals hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid. Deze symptomen kunnen verergeren tot problemen aan het hart, verlamming en bewustzijnsverlies."



Dat wil de UCI nu verhinderen met de nieuwe regel. "Het verbiedt het bezit van CO rebreather-systemen verbonden aan zuurstof en CO cilinders buiten een medische faciliteit."



Het inhaleren van CO zal enkel nog toegelaten worden - in een medische omgeving - om de hemoglobinemassa te meten. Die meting moet geregistreerd worden en een volgende meting mag pas 2 weken nadien gebeuren.



Het verbod gaat in op 10 februari en de UCI heeft ook het Wereldantidopingagentschap (WADA) opgeroepen om een positie in te nemen over het herhaaldelijk gebruik van CO.