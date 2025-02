Meteen twee op een rij: Ally Wollaston sprint ook in Cadel Evans Ocean Road Race naar zege

De Nieuw-Zeelandse Ally Wollaston heeft het kersverse seizoen geopend met twee overwinningen op een rij. Ook in de 8e editie van de Cadel Evans Great Ocean Road Race was ze de snelste in de sprint met een elitegroep.

Ally Wollaston (FDJ-Suez) sprintte eerdere deze week naar de zege in de Surf Coast Classic, een eendagskoers van het UCI-niveau 1.1.

En de Nieuw-Zeelandse bewees ook op WorldTour-niveau dat het geen toevalstreffer was. In de Cadel Evans Great Ocean Road Race overleefde ze de schifting en won ze in Geelong een sprint met 12 rensters.



De Nederlandse Karlijn Swinkels (UAE Team ADQ) werd tweede, de Zwitserse Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) derde.

Wollaston hield eind vorig seizoen op de wielerbaan van het Deense Ballerup Lotte Kopecky van de wereldtitel in de afvallingskoers. Ze is ook wereldkampioene in het omnium.



Er kwamen twee Belgische vrouwen aan de start van de Cadel Evans Great Ocean Road Race: Julie Van de Velde (AG Insurance-Soudal) werd 24e, haar ploeggenote Justine Ghekiere gaf op. Morgen komen vijf Belgen in actie in de mannenwedstrijd.