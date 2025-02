Hoe gaat het met Thibau Nys? "Het zit wat tussen zijn oren, maar het kan nog keren"

za 1 februari 2025 10:29

Sven Nys was vanmorgen te gast bij Ruben Van Gucht in het Radio 2-programma De Sportwatchers.

Enkele weken geleden leek Thibau Nys nog de naaste belager te worden van Mathieu van der Poel op het WK. Maar door de plotse deelname van Van Aert en de ziektekiemen bij Nys, is de Belgische kampioen enkele banken naar achteren geschoven. "Het parcours ligt hem heel goed, Thibau zal er nog eens het maximale willen uithalen", vertelt Sven Nys.

Op het EK en het BK scheurde hij de tegenstand aan flarden. Maar door ziektekiemen is hij wat gezakt in de favorietenlijstjes voor het WK.



Hoe gaat het momenteel met Thibau Nys?



"Dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden", vertelt Sven Nys in het Radio 2-programma De Sportwatchers.



"Fysiek is Thibau best wel oké. Maar hij heeft nog wat WK-nervositeit nodig om het maximale eruit te halen."



Thibau is iemand die de perfecte voorbereiding nodig heeft en alle waardes checkt de week voor een kampioenschap. Sven Nys

Nys junior voelde zich 10 dagen geleden wat ziek worden, waardoor hij niet startte in Maasmechelen. In Hoogerheide gaf hij daags nadien op.



"Ik denk dat dat wat tussen zijn oren zit", geeft vader Sven toe. "Thibau is iemand die de perfecte voorbereiding nodig heeft. De week voor het WK wil hij zien welke waardes hij trapt, alles moet kloppen."



"Thibau weet dat alles van details afhangt. In de aanloop naar het EK en het BK verliep dat perfect. Maar nu is die voorbereiding door omstandigheden wat verstoord geraakt."

Koeienbellen

Sven Nys denkt dat het wel nog kan keren voor Thibau. "Hij zal zelf de knop moeten omdraaien. Maar dat kan wel, hier, de laatste dagen voor het WK."



"Als hij die koeienbellen hoort rinkelen op het parcours en de WK-sfeer voelt, zal hij er nog eens het maximale willen uithalen."



Wat ook de wederopstanding van Nys kan bevorderen, is het parcours. "Het is echt een heel goed rondje voor hem", weet vader Sven.



"Het is een parcours op het vermogen, waarop je tegelijk je snelheid kan bewaren. Die aankomst die wat bergop loopt, ligt hem ook wel."



Als de Grote Twee elkaar begluren, zullen anderen daarvan profiteren. Sven Nys