Dirk Kuyt ontdekte transfer Verlinden pas minuut voor wedstrijdbespreking: "Je kan mensen zo niet voor de gek houden"

"Ik stond nog net mijn wedstrijdbespreking niet te doen toen ik een telefoontje kreeg dat ik Thibaud Verlinden niet mocht opstellen." Ook voor Dirk Kuyt komt de nakende transfer van Thibaud Verlinden als een donderslag bij heldere hemel. Verlinden stond nochtans op het wedstrijdblad, maar mag dus niet spelen van Beerschot . De Nederlander was dan ook niet te spreken over de werkwijze van de club. "Normaal gesproken communiceer je in een organisatie over alles en dat is op dit moment totaal niet gebeurd. We zijn met z'n allen enorm verrast, dat zegt genoeg over waar de club mee bezig is en dat maakt het werken voor ons allemaal heel erg lastig."

De coach van de rode lantaarn weet dan ook niet waar de toekomst van Verlinden ligt. "Dat moet je aan onze technisch directeur vragen. Hij heeft me enkel verteld dat hij niet mocht spelen, maar hij weet het vast wel."



"Ook de groep was verrast, en geïrriteerd. Je werkt een hele week goed en je bent tactisch voorbereid op een situatie, maar je wordt als coach niet meegenomen in de visie van de club."



"Er kunnen altijd spelers verkocht worden, zeker Thibaud. Hij is een van onze betere spelers. Ik neem Thibaud absoluut niets kwalijk, die jongen geeft elke dag alles, maar ik neem het bepaalde mensen binnen de club wel kwalijk."



"Want op deze manier kan je de mensen niet voor de gek houden. We hebben hier heel veel uitsupporters en we vragen hen om ons te steunen om in 1A te blijven, maar als je enkel verkoopt en er komt heel weinig bij, dan wordt het een lastige zaak."



"Het is 1 februari, dus het is vrij lastig om nu nog te reageren", reageerde Kuyt aangeslagen. "Ook de spelers zijn boos en teleurgesteld, met die gezonde agressie zullen we het veld op gaan."



"Beerschot is een fantastische club, de jongens en de staf zijn geweldige mensen. We doen er samen alles aan, dan is het jammer dat zulke dingen gebeuren."