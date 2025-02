"De prins is terug": Neymar overmand door emoties bij feestelijke terugkeer in Santos

Duizenden fans hadden vrijdag de regen getrotseerd om steraanvaller Neymar een warm welkom te geven in Santos, de jeugdclub waar hij 12 jaar geleden vertrok richting Europa. Velen droegen een sjaal met daarop: "De prins is terug."

Het volgepakte Vila Belmiro-stadion scandeerde meteen de naam van Neymar, die overmand werd door emoties. De Braziliaan kreeg een microfoon in de hand, maar kon lang geen woord uitbrengen.

"Dit is een hele speciale dag voor mij. Ik zal me dit de rest van mijn leven herinneren", zei een emotionele Neymar, de topscorer aller tijden van de Seleção.

"Het is een redding voor mij, een geluk, een voetbalredding, want het is lang geleden dat ik heb gespeeld. Het is lang geleden dat ik heb gedaan waar ik het meest van hou in de wereld, namelijk voetballen”, zei hij na afloop op een persconferentie.

Neymar speelde tussen 2009 en 2013 bij Santos, voor hij als een grote ster naar Barcelona trok. Nu tekent hij een contract voor 6 maanden, al liet de Braziliaan uitschijnen dat het daarna niet hoeft te eindigen.