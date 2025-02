De hand van Ferdinand: hoe ongeslagen Feldhofer Cercle Brugge uit de degradatiezone loodste

za 1 februari 2025 15:27

Cercle Brugge is de afgelopen weken uit de degradatiezone geslopen, met dank aan de nieuwe coach Ferdinand Feldhofer. Onder de Oostenrijker heeft Cercle nog niet verloren. "We trappen de bal niet meer gewoon naar voren."

Ferdinand Feldhofer heeft nu al een stukje Cercle-geschiedenis geschreven. De Oostenrijker volgde in december zijn landgenoot Miron Muslic op en is nog steeds ongeslagen aan het roer van Cercle Brugge: 6 competitiewedstrijden en 2 duels in de Europa League. Cercle stond voorlaatste toen hij overnam, nu staat de Vereniging als 10e bijna even ver van de top 6 (6 punten) als de degradatiezone (5 punten). "Het team toont elke dag dat het wil verbeteren en we zetten elke match een stap vooruit." Dat positieve gevoel ervaart ook Thibo Somers. "Het gevoel zit goed, de sfeer zit goed. Nu moeten we op dit elan voortdoen."

We proberen nu meer te voetballen in plaats van gewoon de bal naar voren te trappen. Gary Magnée

De aanvoerder ziet gelijkenissen tussen Feldhofer en de vertrokken Muslic. "Er zijn zeker gelijkenissen tussen de coaches. Natuurlijk zijn er een aantal accenten veranderd, maar algemeen is het hetzelfde. De pressing, die druk vooruit is gebleven."

Maar die paar accenten zijn duidelijk voelbaar, zegt flankspeler Gary Magnée. "We proberen nu meer te voetballen, nu zoeken we de pass om hun linies te breken en proberen we achter hun verdediging te geraken." "Je haalt meer plezier uit zo'n voetbal. Je hebt wat meer balbezit en zoekt de voetballende oplossing in plaats van gewoon de bal naar voren te trappen en die tweede bal proberen te veroveren." Op die manier speelt ook Somers, trefzeker in Charleroi, op een andere manier. "Ik ben blij dat ik opnieuw kon scoren, want het was al lang geleden. Ik voel ook dat ik de laatste weken opnieuw gevaarlijker ben voor doel."

Drie clean sheets in laatste 4 duels