"Wij zijn niet Calimero": bij Dender zien ze "totale incoherentie in beslissingen" na 2 rode kaarten tegen Charleroi

za 1 februari 2025 19:10

Dender verloor met zware 5-0 cijfers op Charleroi. Na de wedstrijd ging het vooral over de 2 rode kaarten die Dender slikte in de eerste helft. Trainer Vincent Euvrard vertelde achteraf dat er "een grote problematiek" is. "Er is een totale incoherentie in de beslissingen."

"1 ding is duidelijk. Dat legt de wedstrijd in zijn definitieve plooi."



Charleroi-trainer Rik De Mil moest na de match tegen Dender grootmoedig bekennen dat de 2 rode kaarten van Dender voor de rust allesbepalend waren. Op dat moment stond zijn ploeg wel al op voorsprong.



"Dat begin hebben we zelf onder controle", vertelde Dender-coach Vincent Euvrard. "We waren nochtans begonnen zoas we wilden. Charleroi zat minder in de wedstrijd, maar stond wel 2-0 voor door vermijdbare tegendoelpunten."



Dan gaat Euvrard verder over zaken die zijn ploeg niet onder controle heeft: de beslissingen van de scheidsrechters.



"Soms vallen er rode kaarten of penalty's", geeft Euvrard probleemloos toe. "Maar waar ik heel veel problemen mee heb, is de totale incoherentie in de beslissingen de afgelopen weken."



"Dat is een grote problematiek met voor ons grote gevolgen. "Daan Heymans krijgt hier vorige week geen rode kaart en is dus niet geschorst. Dat heeft invloed op onze match, want hij is een bepalende speler."



Er worden beslissingen genomen met 2 maten en 2 gewichten. Vincent Euvrard

"Bruny Nsimba streelt Ousou. Daar zit geen agressie in, maar is eerder een reactie op de provocatie van Ousou, die contact zoekt zonder de bal in de buurt. Die rode kaart heeft zo veel invloed op het spel. Als scheidsrechter moet je dat anders inschatten."



Euvrard kijkt ook naar beslissingen die de afgelopen weken werden genomen in de wedstrijden van Dender.



"Er worden beslissingen genomen met 2 maten en 2 gewichten. Zo werd Hrncar 2 weken geschorst nadat hij bij een dribbel ongelukkig op het been van zijn verdediger was terechtgekomen. Daar kan je rood voor geven, maar bij onze wedstrijd tegen Gent krijgt Lopes geen rood terwijl daar veel meer agressie in zat."



"En vorige week zoekt Camara het contact zelf bij de strafschop, terwijl onze verdediger gewoon rechtdoor loopt. Dat zijn 50/50-fases die je moet beoordelen, maar die zijn op dit moment tegen ons. Het is een opeenstapeling van vele dingen in onze wedstrijden."



"Ik wil ook niet zeggen dat het aan het statuut van Dender ligt, wij zijn niet Calimero. De beslissingen zijn niet vrijwillig tegen Dender, maar voor mij gaat het om coherente beslissingen die voor iedereen gelijk zijn."



Dender-verdediger Gilles Ruysen: "Wij krijgen 2 keer zwaarste straf"