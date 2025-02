"Wat een onprofessioneel gedoe is dit": emmertjes water vervangen falende hogedrukreinigers in materiaalpost

Uitgerekend op het WK veldrijden zijn de hogedrukrukreinigers in Liévin uit vorm. Emmers water en sponsen moeten soelaas brengen. Ouderwetse taferelen.



"Ik was daarnet zelf eventjes in de materiaalpost en ik dacht: "Wat een onprofessioneel gedoe is dit." Dit is echt een blaam naar de UCI toe", spaart Bart Wellens de internationale wielerunie niet.



"Dit soort taferelen vind ik niet kunnen op een WK veldrijden."



Ook Sven Nys hekelt de chaos in de materiaalpost. "Dit is een drama. Het is cruciaal om een fiets te kunnen krijgen die weer licht en proper is. Daar is vandaag geen garantie over."



"De druk moet op de spuit."