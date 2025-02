"Chagrijnige" Lucinda Brand hekelt manoeuvre van Fem van Empel: "Dit vond ik niet kunnen"

za 1 februari 2025 16:51

Het had de kers op een geweldige seizoenstaart kunnen worden, maar Lucinda Brand moest op het einde van een superspannend WK dan toch het hoofd buigen voor landgenote Fem van Empel. De zilveren medaille foeterde over hoe de titelstrijd was beslist: "Was het nodig om me in de hekken te rijden?"

Op haar 35e stak ze in Liévin voortdurend haar hand uit naar een tweede wereldtitel in haar carrière, maar Fem van Empel was uiteindelijk een tikkeltje sterker. Lucinda Brand moest zelf vrede nemen met zilver, maar dat was een zeer bittere troostprijs. Na de finish reed ze meteen door en ook op het podium moest ze haar tranen verbijten. "Momenteel ben ik heel chagrijnig", opende Brand haar analyse na de podiumceremonie. "Het was een mooie wedstrijd en Fem en ik waren aan elkaar gewaagd." "Iedereen weet dat ze normaal gezien de sterkste zou zijn in die laatste rechte lijn. Maar ik weet niet wat ik ervan moet vinden dat het nodig is om iemand de hekken in te rijden. Eerlijk: dit vond ik niet kunnen."

Op het technische stuk was ik beter en had ik de betere lijn. Ik maakte snel de keuze om te lopen, maar Fem zag me komen en stuurde me naar buiten. Lucinda Brand

Brand verwees naar een manoeuvre van haar concurrente in de slotronde. Van Empel duwde Brand naar de buitenkant van de bocht en daar kwam ze klem te zitten. "Ik zeg niet dat ik zonder dat manoeuvre gewonnen zou hebben, maar dan zou ik er meer vrede mee hebben gehad. Het is jammer dat dit nodig was." "Op het technische stuk was ik beter en had ik de betere lijn. Ik maakte snel de keuze om te lopen, maar Fem zag me komen en stuurde me naar buiten." "Ik heb nog geluk dat ik niet ten val kwam aan dat paaltje. Maar we reden allebei op onze limiet en normaal was zij sneller dan ik. Fem zou me geklopt hebben aan de finish." Brand kon haar tranen uiteindelijk niet ophouden. "Ik heb een supermooi seizoen gehad en ik heb altijd gezegd dat deze dag mijn jaar niet zou maken of breken, maar dit WK had het wel veel mooier kunnen maken." "Ik heb hier ontzettend naar toegeleefd en ik denk dat ik niets fouts gedaan heb. Iedereen heeft me geholpen en daar kan ik heel trots op zijn."

Fem van Empel reageerde zelf sereen. "Ik snap haar teleurstelling, maar ik rijd met respect rond. Het was nooit de bedoeling om Lucinda met opzet in de hekken te rijden." "We zaten in de volle finale en we gingen schouder tegen schouder. Een van ons wint het duel en dat ben ik. Ik heb het zeker niet bewust gedaan." "Ik ben naar Lucinda gestapt om haar te feliciteren voor een supermooi seizoen. Ik heb met veel respect naar haar gekeken. Ze heeft in elke cross op het podium gestaan en dat doen er haar niet veel na."

