Vorig jaar WK-revelatie, nu herstelt Verdonschot van operatie van 4,5(!) uur: "Specialist begreep niet dat ik bleef fietsen"

za 1 februari 2025 08:14

Voor Laura Verdonschot wordt het een weekendje WK veldrijden bekijken vanuit de zetel. Onze landgenote verraste vorig jaar nog met de 5e plek op het WK, dat ze nu noodgedwongen links laat liggen. "De operatie aan mijn beide bekkenslagaders was intensiever dan verwacht", zegt onze 26-jarige landgenote.

"Mijn buikspieren zijn doorgesneden en mijn aders moeten weer aan mekaar groeien. Maar ik kan alweer rondwandelen in huis."



Laura Verdonschot herstelt van een zware operatie aan haar beide bekkenslagaders. Die waren namelijk vernauwd en zorgden tijdens de cross voor een verzuurd gevoel in beide benen.



De operatie (eind vorige week) zou normaal gezien 2 uur duren, maar uiteindelijk lag Verdonschot liefst 4,5 uur op de operatietafel.



"Toen de operatie gedaan was, zei de specialist dat het erger was dan verwacht. Hij begreep niet goed dat ik met die problemen was blijven fietsen."



"Het is afwachten hoe het herstel verloopt. Maar normaal gezien zou ik over een maand weer kunnen beginnen opbouwen."

Toen ik hoorde dat niemand van onze ploeg naar het WK mocht, dacht ik: "Was ik maar 2 weken langer blijven crossen." Laura Verdonschot

Met een bronzen medaille zette Verdonschot 3 weken geleden vroegtijdig een punt achter haar crosswinter.



"Het WK was uiteraard een van de moeilijkste crossen om te laten schieten. Toen ik hoorde dat er niemand van onze ploeg De Ceuster-Bouwpunt (ook Alicia Franck niet) in de WK-selectie zat, dacht ik: "Was ik maar 2 weken langer blijven crossen.""



"Maar toen de specialist me vertelde dat mijn problemen erger waren dan verwacht, was ik blij dat ik aan mezelf had gedacht en mijn seizoen beëindigd had."

Foutloze Van Empel

Verdonschot zal het WK rustig vanuit haar zetel aanschouwen. Ze verwacht een spannende tweestrijd.



"Lucinda Brand is in topvorm en krijgt nog eens dé kans om wereldkampioene te worden. Ik zet haar op gelijke hoogte van Fem van Empel."



"Om Brand te kloppen zal Van Empel zelf de gashendel moeten opendraaien in het begin van de cross."



"Het zal ook zaak zijn voor Van Empel om zo weinig mogelijk fouten te maken, dat was de voorbije wedstrijden soms wel een frustratie."



Verder denkt Verdonschot dat Puck Pieterse en Blanka Vas het dichtst in de buurt van de 2 topfavorietes kan komen.



En wat met de Belgen? "Met een goeie dag moet Marion Norbert Riberolle in staat zijn om in de top 10 te eindigen. Maar dan moet ze wel over een betere conditie beschikken dan de voorbije 2 weken."