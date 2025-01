Toumani Camara bezorgt Orlando-aanvaller opnieuw nachtmerries in de NBA

Het gaat Portland momenteel voor de wind in de NBA. Het team van Toumani Camara boekte tegen Orlando zijn zesde zege in zeven wedstrijden.

Onze landgenoot had opnieuw een mooi aandeel in de overwinning van de Trail Blazers. In 35 minuten was hij goed voor 7 punten, 5 rebounds en 2 assists, maar Camara blonk vooral uit met zijn defensieve acties.

Net als in de vorige confrontatie kreeg Orlando-forward Paolo Banchero een punthoofd van de Belgische speler.

Het blok van Camara op de aanvaller van 2,08 meter gaat de wereld rond. Voor de tweede keer deze week staat hij op 2 in de dagelijkse highlights van de NBA.