Sporza Retro: 10 jaar geleden vochten Mathieu van der Poel en Wout van Aert hun eerste duel uit op het WK

Een eerste duel in een lange rij. 10 jaar geleden was er voor het eerst een clash tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert op een WK veldrijden bij de elite. De generatiegenoten streden in Tabor voor de wereldtitel. Een weerbarstige ketting nekte Van Aert, Van der Poel werd de jongste wereldkampioen in het veld.

In de aanloop naar het WK in Tabor speelde vooral de vraag of de twee jonkies, Mathieu van der Poel en Wout van Aert waren toen allebei net 20 jaar oud geworden, de druk wel zouden aankunnen op hun eerste WK bij de elite.

Daar kreeg iedereen vanaf de start een antwoord op: Van der Poel en Van Aert trokken meteen door en maakten meteen duidelijk dat druk geen vat op hen had.

Maar tot een echt duel kwam het helaas niet. Van Aert kreeg tot 2 keer toe af te rekenen met een weerbarstige ketting en kwam in zijn achtervolging ook ten val.

Zo was Van der Poel oppermachtig, ook al naderde Van Aert na een straffe remonte nog tot op 15 seconden en sprintte hij nog naar de zilveren medaille. "Ik denk dat ik mag zeggen dat ik de beste man in koers was", zei Van Aert na de finish.

En Van der Poel? Die werd met zijn 20 jaar en 13 dagen de jongste wereldkampioen in het veldrijden. Een record dat hij afsnoepte van Erik De Vlaeminck. Morgen kan Van der Poel ook het record van 7 wereldtitels van Erik De Vlaeminck evenaren.