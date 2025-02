Six Nations: Titelverdediger Ierland is nog foutloos, Engeland wint van Schotland na dramatisch slot

Titelverdediger Ierland overleeft slotoffensief Engeland

Ierland is goed begonnen aan het Six Nations-toernooi, waar ze azen op een 3e opeenvolgende titel. Tegen Engeland keken ze al snel tegen een achterstand aan na een try en een conversie van Engeland. Ierland knabbelde nog aan de achterstand voor de rust en na de rust ging het er verschroeiend over. In het slot kwam Engeland nog wel opzetten met 2 try's, maar de achterstand van 17 punten was te groot. De eindstand: 27-22.