Jouw gids voor Nokere Koerse: parcours met nieuwe finish, deelnemers en live bij Sporza

ma 17 maart 2025 10:52

Vanaf dit jaar zit Nokere Koerse in een nieuw jasje. De finish ligt niet langer boven op de kasseienklim, maar op een andere oplopende strook. Zo hoopt de organisatie de finale veiliger te maken. Maar hoe grondig is het parcours veranderd? Lees er alles over in onze gids.

Mannen

Zo was het vorig jaar

De sprint ontlopen in Nokere Koerse is enorm moeilijk, zo bleek ook vorig jaar. Enkele teams probeerden renners vooruit te sturen, maar de ploegen van de snelle mannen lieten dat niet toe. Dat de diepe finale niet zo veilig is, bewees de editie van vorig seizoen helaas. In de afdaling richting de kasseien in Nokere gingen enkele renners stevig onderuit door een manoeuvre van Pascal Ackermann. Daardoor brak het peloton en ging een klein groepje naar de streep. Op zijn typische manier ging Tim Merlier al aan voor de laatste bocht. Met meters voorsprong sprintte hij naar de meet, richting zijn derde zege in Nokere Koerse. Fabio Jakobsen en Jasper Philipsen flankeerden hem op het podium.

Uitslag Nokere Koerse (m) 2024 ranking naam resultaat ploeg 1 Tim Merlier 4:21:59 Soudal - Quick-Step SOQ 2 Fabio Jakobsen +0 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 3 Jasper Philipsen +0 Alpecin - Deceuninck ADC 4 Pascal Ackermann +0 Israel - Premier Tech IPT 5 Simone Consonni +0 Lidl - Trek LTK 6 Tom Van Asbroeck +0 Israel - Premier Tech IPT 7 Maikel Zijlaard +0 Tudor Pro Cycling Team TUD 8 Milan Menten +0 Lotto - Dstny LTD 9 Hugo Hofstetter +4 Israel - Premier Tech IPT 10 Pavel Bittner +4 Team dsm-firmenich - PostNL DFP meer tonen

Parcours

Wie dit jaar op de kasseien van Nokereberg zal staan, zal de finish missen. De organisatie heeft de aankomstplaats namelijk verplaatst. Veiligheid gaat voorop, dus finishen de renners vanaf dit seizoen op een andere flank van Nokereberg. "Met deze nieuwe aankomst willen we de koers veilig houden voor onze renners en tegelijk voortbouwen aan de unieke identiteit en sfeer van Nokere Koerse", vertelde Robrecht Bothuyne van het organisatiecomité bij de bekendmaking. De Waregemsestraat loopt vervelend op, want de slotkilometer heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 4%. Het zal de sprint dus zeker lastig maken. Daarvoor zijn er enkele lokale rondes, met drie passages over de 'echte' Nokereberg (350 meter aan 5,7%). Kasseistroken als de Huisepontweg zijn extra obstakels in de plaatselijke ronde.

Start: Markt Deinze om 12.45 uur Finish: Waregemsestraat Nokere om 17.20 uur

In de finale ligt er nog een vlakke kasseistrook in de Herlegemstraat.

Deelnemerslijst

Tim Merlier zal zichzelf niet opvolgen en gunt het kopmanschap aan Luke Lamperti, die na blessureleed zijn seizoensdebuut moest uitstellen. Komt het tot een sprint, dan is de concurrentie stevig. Jasper Philipsen kan in Nokere ontdekken hoe hij zijn hoogteprikkel heeft verteerd. Hij kijkt er Arnaud De Lie in de ogen, die zijn programma heeft omgegooid. Ook deze sprinters slingeren hun motor aan: Tim Torn Teutenberg, Gerben Thijssen, Juan Molano, Pavel Bittner, Piet Allegaert, Cees Bol, Max Kanter, Hugo Hofstetter, Ethan Vernon, Alberto Dainese, Matteo Moschetti, Lukas Kubis en Jules Hesters.

Live bij Sporza

Op VRT 1 en via de livestream kan je kijken naar de finale van Nokere Koerse bij de mannen. Rechtstreekse beelden krijg je vanaf 15.00 uur.

Vrouwen

Zo was het vorig jaar

Lotte Kopecky was baas vorig jaar. De Belgische van SD Worx versmachtte de tegenstand met verschillende versnellingen. Ze begon er al mee op 75 kilometer van de streep. Op de Holstraat kon niemand volgen, maar wat later liet ze zich weer inlopen. Bij een volgende poging op de Lange Ast kreeg ze wel gezelschap mee: ploeggenote Lorena Wiebes, Lily Williams en Arlenis Sierra. Met z'n vieren naar de streep gaan, zag Kopecky niet zitten. Op 7 kilometer van de streep vertrok de wereldkampioene opnieuw in haar eentje. Met Wiebes als afstopper achter haar kon Kopecky onbedreigd zichzelf opvolgen.

Uitslag Nokere Koerse (v) 2024 ranking naam resultaat ploeg 1 Lotte Kopecky 127 km in 3u14'52" 2 Lorena Wiebes op 10" 3 Lily Williams 4 Sofie van Rooijen 5 Arlenis Sierra 6 Floortje Mackaij 7 Emma Norsgaard Bjerg 8 Fauve Bastiaenssen 9 Marthe Truyen 10 Kathrin Schweinberger

Parcours

Het parcours voor de vrouwen heeft veel gelijkenissen met dat voor de mannen. De aanloopstrook is wel iets korter en de rensters krijgen ook één plaatselijke ronde minder voor de wielen. Die zijn 31,3 kilometer lang, met naast Nokereberg ook een handvol kasseistroken. De mannen doen dat rondje twee keer, de vrouwen één keer. Tot slot is er, net als bij de mannen, ook nog een langere slotronde. Zo finishen ook de vrouwen niet op de Nokereberg, maar op de licht oplopende Waregemsestraat. De laatste passage over de Nokereberg ligt zo op 38 kilometer van de finish. In de Lange Aststraat (tot 7%) zijn er wel nog wat hoogtemeters in de slotronde.

Start: Markt Deinze om 10.30 uur Finish: Waregemsestraat Nokere om 13.45 uur

De laatste kilometer loopt lichtjes op, op een flank van Nokereberg.

Deelnemerslijst

Ook bij de vrouwen krijgen we een nieuwe naam op de erelijst: Lotte Kopecky past voor deze editie, net als Lorena Wiebes. SD Worx trekt de kaart van onder meer Marta Lach, Lidl-Trek duimt voor Emma Norsgaard, Clara Copponi en Anna Henderson. Bij Canyon/SRAM is Zoe Backstedt de kopvrouw. We kijken ook uit naar de prestaties van onder meer Julie De Wilde, Marthe Truyen en Sofie van Rooijen.

Live bij Sporza