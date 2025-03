Jouw gids voor GP Le Samyn: parcours, deelnemers en live bij Sporza

Enkele dagen na de eerste Vlaamse koersen wordt er met de GP Le Samyn ook gekoerst in Wallonië. De lokale ronde is iets langer vanaf dit jaar en er is daardoor ook gesleuteld aan de kasseikilometers. In totaal wachten er 29 kasseistroken op de renners. Lees er meer over in onze gids voor de Waalse openingskoers.