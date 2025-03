Frankrijk kroont zich met recordaantal try's tot eindwinnaar Six Nations

Frankrijk kroont zich tot kampioen

Frankrijk heeft zich in Parijs tot eindwinnaar van de Six Nations gekroond. Les Bleus hadden hun lot in eigen handen en lieten die kans niet liggen tegen Schotland: 35-16.



Nochtans bleek het halfweg nog spannend te zijn: 16-13. De Fransman Louis Bielle-Biarrey kwam evenwel weer onder stoom, met zijn 8e(!) try van het kampioenschap. Het gaf Frankrijk het laatste duwtje naar de eindzege.



Yoram Moefana, die ook al de score had geopend, sloot de wedstrijd af met een 4e try, waarna het feest kon losbarsten in Parijs. Met hun 4e zege dit toernooi blijven ze Engeland nipt voor. Uittredend kampioen Ierland moet vrede nemen met de 3e plek.



Voor Frankrijk is het de eerst eindzege sinds 2022. Met 30 try's in het Zeslandentoernooi verbeteren ze ook het record van Engeland uit 2001 (29).