EK kunstschaatsen: Nina Pinzarrone (20.20 uur) gaat voor medailles in vrije kür, Jade Hovine schaatst om 19.17 uur

Hovine om 19.17 uur en Pinzarrone om 20.20 uur

Vanavond kennen we de opvolgster van Loena Hendrickx als Europees kampioene kunstschaatsen. Hendrickx doet door een enkelblessure zelf niet mee, maar Nina Pinzarrone en Jade Hovine verdedigen de Belgische eer.



Pinzarrone pakte vorig jaar brons en staat 4e na de korte kür, waarin ze vond dat ze te weinig beloond werd door de jury. Dat motiveert haar alvast voor vanavond. Hovine was heel blij met haar 11e plek.



De top 24 van de korte kür mag vanavond de vrije kür schaatsen. Hovine komt om 19.17 uur Belgische tijd (in Tallinn is het een uur later) in actie. Pinzarrone mikt op een medaille - en droomt van goud - om 20.20 uur.



Het verschil met de top 3 schommelt rond de 2 punten, dat is eigenlijk nog heel speelbaar.



Na Pinzarrone komen nog de Zwitserse Kimmy Repond, de Estse Niina Petrokina en de Georgische Anastasija Goebanova op het ijs. Goebanova, de beste van de korte kür, is om 21.52 uur de laatste. De van origine Russische won in 2023 al eens het EK, met Hendrickx als tweede.