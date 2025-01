Dominant Frankrijk walst Wales volledig plat met 43-0 in opener van Six Nations-toernooi

Gedroomde opener voor Frankrijk

Frankrijk heeft de nieuwste editie van het Six Nations-toernooi in stijl geopend. Het maakte in het Stade de France gehakt van Wales: 43-0.



De Fransen hoefden zelfs niet hun allerbeste niveau boven te halen om de Welshmen in te blikken. Dankzij de 7 try's hengelden onze zuiderburen bovendien vlot het offensieve bonuspunt binnen.



De enige smet op de zege: de uitsluiting van Ntamack voor een hoge tackle in het slot. Volgende week wacht voor de Fransen een test tegen Engeland.