Achel spoelt verlies in topper tegen Roeselare door met duidelijke zege op bezoek bij Gent

Achel heeft na het verlies bij leider Roeselare opnieuw aangeknoopt met een overwinning. In Gent stond een duidelijke 0-3 op het bord, al moesten de Limburgers daar in de laatste set wel nog even diep voor gaan: 27-29. Achel nadert opnieuw tot op 3 punten van Roeselare, dat morgen Maaseik ontvangt.