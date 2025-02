4 jaar geleden bijna Gouden Schoen, nu duikt smaakmaker op in Masters of Madness: hoe is het met Raphael Holzhauser?

Uit de vergeetput verschijnen plots twee zilveren schoenen. Masters of Madness zit vol met verrassingen, waarvan een naar de naam Raphael Holzhauser luistert. De middenvelder (31) is na zijn passages bij Beerschot en OHL helemaal van de Belgische radar verdwenen. Hoe gaat het met de smaakmaker die ooit tweede werd bij de Gouden Schoen? Een duik in zijn nieuwste avontuur.

Raphael Holzhauser scoort in zijn debuut op Masters of Madness met beide handen - al dan niet reglementair, tot Kat Kerkhofs er een stokje voor steekt.

Wat volgt? Holzhauser glijdt via Duitsland, Luxemburg en Malta in de vergeetput.

Plots verschijnt de smaakmaker van weleer in het gloednieuwe voetbalconcept Masters of Madness. Daar vindt hij een avontuur op zijn maat.

"Mijn contract in Malta heb ik laten ontbinden na onderling overleg. Maar dit project is voor mij de perfecte oplossing om fit te blijven. Ik hou gewoon van voetballen. En ik was erg enthousiast over het format", deelt Holzhauser.

"Voor mij is het een fantastische ervaring, want het draait altijd om fun. Iedereen vraagt me ook naar het concept, zéker in Oostenrijk. De mix zit goed en het niveau is erg hoog."

De metronoom al snel bepalend met - al dan niet geldige - goals met zijn hand en andere technische hoogstandjes.