"Rangorde was duidelijk te zien aan tafel", Thibau Nys wil Van Aert "ruimte geven" om op te rukken vanaf 4e startrij

Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wout van Aert heeft zondag een ongelofelijke haast, want de kopman van de Belgische selectie start pas op de 4e rij. Zelf rekent Van Aert niet op een cadeautje van een landgenoot om uit de kant te gaan. Maar het respect van zijn Belgische ploegmakkers is groot. "We zijn allemaal volwassen mannen die onze plek heel goed kennen", zegt Belgisch en Europees kampioen Thibau Nys eerbiedig. "De plek die we overlieten aan tafel voor de persconferentie, maakte de rangorde duidelijk." Nys verwijst daarmee naar het plekje centraal aan tafel, dat ingenomen werd door "laatkomer" Van Aert. "Ik zal de eerste zijn die Wout ruimte zal geven als hij die nodig heeft."

Ook Eli Iserbyt haalt zijn neus niet op om bij de start plek te maken voor Van Aert.



"De bondscoach zal het niet zo cru zeggen dat we plek moeten maken voor Wout."



"Maar in Hoogerheide 2 jaar geleden hadden we bijvoorbeeld wel een plan dat iedereen aan de ene kant stond en Wout aan de andere kant. Ik denk dat we naar zoiets moeten gaan."



Al geeft Iserbyt aan dat zo'n plan niet eenvoudig uit te voeren is. "De 4e startrij is echt wel ver om iets te kunnen doen vanaf rij 1. Er zitten zeker nog 12 à 13 renners tussen."



"Maar als we zien dat Wout in het wiel komt, zullen we de deur niet toedoen. Zo zal Wout ruimte krijgen om op te rukken."