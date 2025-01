"Extra verlofdagen? Dan kennen ze me niet": Dessers en Clement dollen na zege tegen Union en onverhoopte top 8

vr 31 januari 2025 06:57

Wat een climax in Glasgow. De Rangers van Philippe Clement hebben er fel voor moeten vechten tegen Union, maar op de laatste speeldag sprong het dankzij de driepunter nog naar een onverwachte 8e plaats. En zo kwalificeren de Schotten zich alsnog rechtstreeks voor de 1/8e finales van de Europa League. "Ik ga eens moeten polsen bij de trainer", had Cyriel Dessers al een plannetje klaar om het te vieren.

De euforie in het Ibrox Stadium was oorverdovend na het laatste fluitsignaal.



Na 95 minuten gestreden te hebben tegen evenknie Union trokken de Rangers hun cruciale 2-1-zege toch nog over de streep op de slotspeeldag van de League Phase.



Want, wat bleek: de Schotten sprongen ultiem nog naar de 8e plaats in het klassement - het laatste stekje dat recht geeft op een rechtstreeks ticket naar de 1/8e finales.

Fantastisch, hé. Ik hoorde het daarnet pas op het veld. Cyriel Dessers

"Fantastisch, hé. Ik hoorde het daarnet pas op het veld", vertelt ook een dolblije Cyriel Dessers achteraf. "Dat betekent dat we een ronde overslaan. Misschien moet ik eens bij de trainer polsen of we een paar extra vrije dagen kunnen krijgen. Dan kan ik even naar België", knipoogt hij. Wanneer we de vraag prompt aan Clement voorleggen, begint die te glimlachen. "Jammer, maar dan kent hij mij nog niet", klinkt het. "Maar goed, dan krijgen we in het seizoen wel nog eens 2 weken zonder midweekwedstrijd en kunnen we nog eens trainen. Sinds september spelen we bijna voortdurend om de 3 dagen."



Schotse sfeer

Over één ding waren speler en trainer het wel eens: het was een felbevochten zege tegen Union.



"Ik kreeg vooraf al heel wat berichtjes van vrienden en familie die gingen kijken, dus dat gaf toch een extra boost", vertelt Dessers, die zo nog eens in de kijker liep in België. Met zijn weerbarstigheid in duels, balvastheid in de tegenaanval en een knappe assist maakte hij alvast goede reclame voor zichzelf. "Maar tegen de defensie van Union spelen, is zeker niet gemakkelijk. Je moet veel incasseren. Al hoort dat er natuurlijk bij, en ook zelf heb ik op bepaalde momenten ook iets kunnen teruggeven. Dus ja, ik vond het echt een leuke match."

Dat is nu eenmaal de positie waar we als kern door moeten, maar ik ben nu echt trots op mijn team. Philippe Clement

Dat hij eigenlijk al het werk opknapte voor de 2-0, was voor hem de kroon op het werk. "Ik had in mijn ooghoek gezien dat er een paar verdedigers naar doel terugliepen. En ik zag ook dat er ruimte was tussen hen in en ik weet dat er daar altijd wel iemand opduikt. We hebben Union zo een beetje op hun eigen sterkte geklopt: in de omschakeling."



