VIDEO: De laatste 4 goals van Union in Europa staan op naam van Franjo Ivanovic. Slaat hij vanavond weer toe?

Union doet weer helemaal mee in België en Europa en daar zit zijn zomeraanwinst Franjo Ivanovic voor veel tussen. De 21-jarige Kroaat zit aan 9 goals in de Jupiler Pro League en was tegen Nice en Braga 2 keer de matchwinnaar in de Europa League met 2 keer 2 doelpunten. Bekijk hieronder zijn Europese doelpunten.

Het duurde dit jaar voor Union even wat langer om onder stoom te komen en zijn goede spitsen van het seizoen ervoor te vervangen. Maar na enkele maanden lijkt nieuwkomer Franjo Ivanovic zich in het rijtje van Undav, Boniface, Nilsson en Amoura te zetten.



Union haalde de aanvaller in Rijeka en zag hem ondertussen 9 keer scoren in de Belgische competitie in 17 duels. Half december een hattrick tegen Westerlo (3-1), een week later een goaltje tegen Club (2-2), de winning goal op Charleroi (1-2) en vorige week 2 op Beerschot (0-4).



En Ivanovic ontpopte zich ook tot "Mister Europe" bij Union: in de laatste 2 matchen is hij de enige die scoort, goed voor 2 zeges en 4 goals. Hij maakte vorige maand de Brusselse doelpunten tegen Nice (2-1) en vorige week draaide hij een 0-1 achter tegen Braga om in een 2-1.



Wat heeft hij vanavond op het veld van Rangers in petto? Kijk naar onze livestream of op VRT Canvas.