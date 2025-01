Stopt het voor Sanne Cant bij 3 wereldtitels en 7 WK-medailles? "Er is nog plek in prijzenkast voor een 8e"

do 30 januari 2025 18:42

Zaterdag trekt Sanne Cant voor de laatste keer het shirt van de nationale ploeg aan. In Liévin rijdt ze haar laatste WK. Cant mag terugblikken op een rijke carrière met 3 wereldtitels: tussen 2017 en 2019 won ze drie keer op een rij. "Ik kijk er heel hard naar uit, omdat het de allerlaatste keer is."

Voor ze aan haar hattrick begon, had Sanne Cant al van eremetaal geproefd op het WK veldrijden met 2 keer brons en 1 keer zilver. Maar in 2017 zou ze in de smurrie van Bieles de kroon op het werk zetten. Cant won een thriller van Marianne Vos. Als titelverdedigster zou Cant daarna de regenboogtrui claimen in Valkenburg (2018) en Bogense (2019). Na het Deense WK was het rijk van Cant uit. De Nederlandse kolonie nam de fakkel gezwind over.

2017: Bieles

2018: Valkenburg

2019: Bogense

Eindigen met medaille?

Een 4e wereldtitel erbij zal moeilijk worden, beseft Sanne Cant. "Ik ga gewoon mijn best doen en genieten", vertelt ze. "Als ik mijn benen van in de kerstperiode vind, zal het een mooie cross worden." "Ik heb het volledige seizoen nog geen hoofdrol kunnen spelen, dus het zou straf zijn als het nu wel zou lukken. Ik probeer gewoon mee te zijn bij de start en ga dan vechten voor mijn plek." "Een WK is altijd een beetje speciaal. Het is de 18e editie uit mijn carrière, ik heb maar eentje gemist. Er is altijd een leuke sfeer en ik rij graag in de kleuren van mijn land. Ik kijk er heel hard naar uit, omdat het de allerlaatste keer is."

Als je kunt eindigen met een medaille, levert het toch een mooie aankomstfoto op met de handen in de lucht. Sanne Cant