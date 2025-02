Roger De Vlaeminck hoopt vurig op duel in Liévin: "Natuurlijk moet Van Aert het WK rijden. Wat zou hij anders doen?"

za 1 februari 2025 08:35

Hoe vaak zal dit weekend in Liévin de naam "De Vlaeminck" vallen? Met een 7e wereldtitel kan Mathieu van der Poel zondag recordhouder Erik De Vlaeminck evenaren. "Mocht Erik een normaal leven gehad hebben, dan zou Mathieu nooit in de buurt gekomen zijn met zijn wereldtitels", zegt zijn broer Roger De Vlaeminck.

Voor Mathieu van der Poel is de inzet in Liévin nog wat groter dan gewoonlijk. Met een 7e wereldtitel kan hij op gelijke hoogte komen van Erik De Vlaeminck, voorlopig nog altijd de enige recordhouder. Zei een grijnzende MVDP zondag na de laatste repetitie in Hoogerheide: "Over Erik weet ik niet zo veel, maar zijn broer Roger ken ik wel. Hij zou elke week een column moeten krijgen." De Vlaeminck, zoals altijd ongezouten, lacht als we hem aan de lijn krijgen: "Ik ben een fan van Mathieu. Hij is een geweldige renner, maar we moeten zondag een duel krijgen." Zondag volgt de climax van het veldritseizoen. Met Van der Poel als topfavoriet en Wout van Aert als onverwachte uitdager. "Wat ik ervan verwacht? Ik doe zelf niet meer mee, hé", grapt De Vlaeminck. "Maar ik kijk er wel naar uit, want ik vermoed dat we toch een spannende cross zullen krijgen."

Wout van Aert heeft altijd een kans om te winnen en zeker nu. Dat heeft hij zaterdag getoond. Ik denk dat hij zich soms wat nerveus laat maken door Mathieu, maar ik zie hem zondag lang standhouden. Roger De Vlaeminck

Vooral de cross in Maasmechelen heeft het geloof van De Vlaeminck in het Belgische speerpunt gesterkt. "Hij gaf me er een hele goeie indruk. Van der Poel is natuurlijk zeer goed in vorm, maar ik denk dat Van Aert lange tijd zal kunnen volgen." Van Aert maakte de voorbije weken nog een bocht van 180 graden en is er dus wél bij in Frankrijk. "Natuurlijk", pikt De Vlaeminck meteen in. "Wat zou hij anders doen? Hoeveel crossen heeft hij deze winter maar gereden?" "Van Aert heeft altijd een kans om te winnen en zeker nu. Dat heeft hij zaterdag getoond. Ik denk dat hij zich soms wat nerveus laat maken door Mathieu, maar ik zie hem lang standhouden."

Roger De Vlaeminck zag een sterke Wout van Aert aan het werk in Maasmechelen.

Zoon Thibau

Kleeft De Vlaeminck er percentages op, dan geeft hij de Nederlandse topfavoriet 60 procent kans op de wereldtitel en Van Aert 30 procent. "Die laatste 10 procent zijn voor Thibau Nys." De Vlaeminck verheft zijn stem, waardoor je kan afleiden dat Nys junior in de smaak valt. "Hij kan mij wel bekoren, ja! Nys is snel en heeft afgelopen jaar ook veel gewonnen op de weg." "Het is een figuurtje. Ik herken mijzelf een beetje in hem. Al draait hij vaak te ver het veld in en hij was ook wat ziekjes. Of dat vertellen ze toch." "Die kleine zou normaal moeten kunnen duelleren met Van der Poel en Van Aert, maar ik denk dat hij nog een jaartje te jong is." Over Nys' toekomst in het veld is De Vlaeminck kordaat: "Uiteraard moet hij blijven crossen! Zelf heb ik 112 op 180 crossen gewonnen. Af en toe heb ik Erik laten winnen", lacht De Vlaeminck. "Jullie verwachten toch ook dat Nys en co in het veld blijven? Mocht hij mijn zoon zijn, dan zou ik hem dat ook inpeperen." "Het is de beste voorbereiding, want met de conditie uit het veld kun je klassiekers winnen. Of dat kon ik toch."

Thibau Nys kende geen goed weekend: hij startte niet in Maasmechelen en gaf snel op in Hoogerheide.

Jezelf soigneren