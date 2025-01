Radja Nainggolan reageert voor het eerst nadat hij opgepakt werd: "Afgelopen dagen waren enorm zwaar"

Radja Nainggolan heeft voor het eerst gereageerd nadat hij maandag opgepakt was in een zaak rond drugssmokkel. De voormalige Rode Duivel werd - na ook een nacht in de cel te hebben doorgebracht - in verdenking gesteld van lidmaatschap van een criminele organisatie. "Nu ik weer thuis ben, wil ik me volledig focussen op het voetbal en het terugvinden van rust", schrijft hij op sociale media.