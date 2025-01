Met een duel tegen Club Brugge in het vooruitzicht? Niko Kovac wordt de nieuwe coach van Dortmund

Een week na het ontslag van Nuri Sahin heeft Borussia Dortmund een nieuwe coach gevonden. De Kroaat Niko Kovac neemt weldra het roer over, zo bevestigde sportdirecteur Lars Ricken na de Europese zege tegen Sjachtar Donetsk. Mogelijk treffen Kovac en Dortmund binnenkort Club Brugge in de tussenronde van de Champions League.

Een week geleden nam Borussia Dortmund afscheid van Nuri Sahin. De Turkse oud-speler van "Die Schwarzgelben" betaalde het gelag voor de mindere resultaten dit seizoen. In de competitiefase van de Champions League plaatste Dortmund zich vlot, maar in de Bundesliga staat het pas elfde.

Niko Kovac moet Dortmund nu terug op het goede pad brengen. De ervaren Kroaat tekende al een principe-akkoord en wordt eerstdaags voorgesteld in het Signal Iduna Park. Zo bevestigde sportdirecteur Lars Ricken woensdag na de 3-1-zege in de Champions League tegen Sjachtar Donetsk.

In die partij stond Mike Tullberg, tot voor kort coach van de U19, nog aan de zijlijn bij Dortmund als interimmer.

Dortmund wordt voor de 53-jarige Kovac al zijn vierde grote club in de Bundesliga. Eerder was hij al aan de slag bij Eintracht Frankfurt, Bayern München en Wolfsburg. Tussendoor was hij ook nog een jaar coach bij AS Monaco, daarvoor was Kovac ook al Kroatisch bondscoach.

In de Champions League is Dortmund samen met Atalanta een van de mogelijke twee tegenstanders voor Club Brugge in de tussenronde. Club trof "Die Borussen" ook al in de competitiefase, het verloor toen thuis met 0-3.