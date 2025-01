Matthias Casse wil teleurstelling van Parijs doorspoelen ... in Parijs: "Laten zien dat hij er weer staat"

Nieuwe regels, nieuwe kansen? Voor het eerst sinds zijn verloren bronzen kamp op de Spelen in Parijs komt Matthias Casse dit weekend weer in actie. Opnieuw in Parijs. "Mentaal is hij weer 100 procent", verzekert bondscoach Dirk Van Tichelt.

Die score wordt toegekend wanneer je je tegenstander op zijn achterwerk of zij kan gooien, of als je tijdens het grondgevecht je tegenstander 5 seconden kan immobiliseren.

Maar wat is er dan wel veranderd? Naast de ippon en waza-ari wordt de yuko opnieuw geïntroduceerd, een score die in 2017 nog was afgeschaft.

Zijn die nieuwe regels ook in het voordeel van nummer 2 van de wereld Matthias Casse?

"Vorig jaar kreeg hij op het WK nog twee strafpunten omdat hij onder de gordel had gegrepen. Dat is nu wel toegestaan", aldus Van Tichelt. "Op zich zou hij nu die ronde kunnen winnen, waar hij vorig jaar had verloren met die regels."

En Matthias Casse wil in 2025 vooral weer winnen. Te beginnen met de Grand Slam in Parijs van dit weekend, waar hij de titelverdediger is. Voor onze landgenoot wordt het zijn eerste toernooi sinds zijn verloren bronzen kamp op de Spelen in Parijs afgelopen zomer.

"Matthias heeft goede stages afgewerkt", verzekert Van Tichelt. "Hij heeft drie weken in Japan gezeten en begin januari vertoefde hij in Oostenrijk. Het ziet er goed uit, hij is er klaar voor."

"Het EK en het WK zijn dit jaar de belangrijke momenten. We willen laten zien dat hij er weer staat. Hij is mentaal weer 100 procent, al zullen de Spelen in Parijs altijd wel een beetje blijven knagen. Maar we hebben nieuwe doelen gesteld en werken daar naartoe."