LIVEBLOG World Masters: Sterke Dimitri Van den Bergh schuift Anderson opzij en blijft als enige Belg over

Exit De Decker: 3-2

De World Masters zijn met een valse noot begonnen voor de Belgische darters. Mike De Decker werd in de eerste ronde meteen naar de uitgang gestuurd door James Wade.



In set 4 overleefde The Real Deal een eerste matchdart, al wist hij toen wel nog terug te slaan. Onze landgenoot sleepte een allesbepalende 5e set uit de brand.



Daarin bleek Wade opnieuw iets te sterk. De Brit won 2 legs op rij en verzekerde zich met een 3-2-zege van een plekje in de tweede ronde. Voor De Decker - die vandaag 91,76 gemiddeld gooide - is het al zijn tweede vroege uitschakeling op rij, na het WK in december.



Straks komen ook nog Baetens en Van den Bergh in actie. Stoten zij wel door of moeten ze het pad van hun landgenoot volgen?