Is medaille haalbaar voor "geënerveerde" Nina Pinzarrone? "Ze zoekt nu nog meer naar de perfectie"

do 30 januari 2025 14:41

Na haar 4e plaats in de korte kür doet Nina Pinzarrone vrijdagavond (20.20 uur) een gooi naar eremetaal op het EK kuntschaatsen in Estland. Onze reporter in Tallinn zag hoe de bronzen medaille van vorig jaar ontevreden was over haar score. "Het zou kunnen dat ze hierdoor extra geprikkeld is."

Nina Pinzarrone stond vandaag weer op het ijs in Estland, maar daags na haar korte kür sprak ze niet met de pers. "Ze heeft voor het eerst geen interview gegeven en hoewel ik tegen onze winkel spreek, vind ik dat een goeie zaak", vertelt Inge Van Meensel vanuit Estland. "Ze durft dat te beslissen en te zeggen. Haar boodschap is: "Laat me nu even met rust." Dat toont haar maturiteit en haar verbetenheid." Die verbetenheid is gegroeid na de korte kür van gisteren. Pinzarrone werd als 4e geklasseerd, maar had duidelijk op meer gehoopt. "Je zag het aan haar gezicht. Ze was blij toen ze van het ijs stapte, maar daarna veranderde het beeld. Haar score lag onder haar PR en de algemene teneur is dat die punten toch wat te laag waren."

Er was van onze kant een beetje onbegrip en dat heb ik ook laten weten aan de jury. Misschien is het technische panel wat te streng geweest. Dat bevestigen ook de vele berichten die we gekregen hebben. choreograaf van Nina Pinzarrone

Dat vindt ook Benoît Richaud, de bekende choreograaf van Pinzarrone. De Fransman werd vorig jaar nog verkozen tot choreograaf van het jaar en werkt al een vijftal jaar samen met de intussen 18-jarige Belgische medaillekandidate. "Ik was gisteren tevreden voor Nina, want we hebben enkele doelen bereikt", vertelt hij. "Ze maakt duidelijk progressie." Maar er is dus wel een wrang nasmaakje. "Nina kreeg 66.80 punten, maar ik had me vergist en dacht een score van 68 punten gelezen te hebben. Nou, dat was toch een ontgoocheling." "Er was van onze kant een beetje onbegrip en dat heb ik ook laten weten aan de jury. Misschien is het technische panel wat te streng geweest. Dat bevestigen ook de vele berichten die we gekregen hebben."

Vastberaden Pinzarrone

Het is een tegenslag, maar blijkbaar eentje die Pinzarrone alleen maar sterker kan maken. "Wat me opviel: ik zie hoe Nina een beetje geënerveerd rondloopt", deelt Richaud. "Misschien gaat ze net daardoor nog meer op zoek naar de perfectie. Nina heeft nog zoveel marge, maar dit maakt haar nog meer vastberaden." "Het zou kunnen dat dit haar inderdaad geprikkeld heeft", vult onze verslaggeefster aan. "Het kan haar iets extra's geven. Waardoor ze richting vrijdag zegt: "Ik zal het eens laten zien."" Op de vrije kür moet Pinzarrone dus een achterstand goedmaken, maar dat lijkt geen onmogelijke opdracht. "De scores liggen heel dicht bij elkaar. Alles ligt nog op een zakdoek. De vrije kür is veel langer en in de korte kür ben je ook beperkter in het gamma." "Het wordt sowieso nog heel boeiend. Topfavoriete Anastasia Goebanova staat zoals verwacht op 1, Niina Petrokina heeft zichzelf overtroffen voor eigen volk. Ze komt uit Tallinn en is gisteren niet gekraakt." Pinzarrone lijkt alleszins goed om te gaan met de druk. "Er staat een hele sterk kop op haar schouders. Ze komt timide over, maar er zit poeier in. Je ziet haar evolueren." "Ik denk dat iedereen haar wel een beetje onderschat heeft, maar ze werkt keihard aan haar achterstand. Je mag haar niet vergelijken met Loena Hendrickx, want Loena heeft een ongeëvenaarde natuurlijke présence. Maar kijk naar Nina gisteren: bij het begin zag je vuur in haar ogen." "De eventuele druk werkt alleszins niet verlammend. Ze vindt dat naar eigen zeggen superleuk en het motiveert haar om de titel in Belgische handen te houden. De steun van Loena doet haar ook deugd." "Er zijn kansen morgen, maar dan moet ze foutloos blijven. Ze straalt alleszins vertrouwen uit en de pijn aan haar voet lijkt onder controle."

De scores liggen heel dicht bij elkaar. Alles ligt nog op een zakdoek. Inge Van Meensel

Aanstekelijke Hovine