Indra Médard verovert zilver op massastart in Milwaukee, Japanner doorbreekt zegereeks van Stolz

Stolz verwent thuispubliek

De Amerikaan Jordan Stolz heeft op de tweede dag van de WB in Milwaukee zijn zegereeks voortgezet. Stolz won zaterdag voor eigen volk zowel de 500 als de 1.500 meter, telkens met een baanrecord dat flirtte met het wereldrecord.



Voor de Belgen waren er op zaterdag geen uitschieters. Bart Swings werd op de metrische mijl 14e in 1'45"17.



Fran Vanhoutte werd 2e in de B-reeks van de 500 meter in 38'65. Op diezelfde afstand was Isabelle van Elst 11e in 38"95. Van Elst was ook 12e in de B-reeks 1.500 meter in 1'55'58"



Sandrine Tas schaatste naar de 9e plaats in de A-reeks op de 1.500 meter met een chrono van 1'58"66.



In de B-reeks bij de mannen was Mathias Vosté 15e op de 500 meter in 35"74. Vosté was daarnaast 9e in de B-reeks van de 1.500 meter in 1'46"24. Indra Médard (1'46"86) was daar 13e.