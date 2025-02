Geen finale voor Dimitri Van den Bergh op de World Masters: hij komt nooit onder stoom tegen Jonny Clayton

Dimitri Van den Bergh gooit 9-darter en boekt langverwachte overwinning tegen Van Gerwen

Was het zijn nieuwe walk-on of het feit dat Michael van Gerwen uitzonderlijk in een zwart shirt speelde? Feit is wel dat Dimitri Van den Bergh voor de eerste keer in zijn carrière van zijn zwarte beest heeft kunnen winnen.



In de tweede ronde van de World Masters begon Van Gerwen nochtans op niveau, maar Van den Bergh toonde dat hij zijn voet naast de Nederlander kon zetten. Dimi vond de tripels makkelijk, de dubbels volgden iets minder vlot. Toch kwam Van den Bergh 1-2 voor in sets, maar liet hij de kans op de 1-3 liggen op dubbel 16.



Van Gerwen duwde door en kwam op 3-2. De Nederlander had zo aan 1 set genoeg om door te stoten, maar dan kwam de klasse van Van den Bergh boven. Hij gooide een 9-darter en zette zo het publiek in Milton Keynes in vuur en vlam.



Van den Bergh moest even bekomen van de adrenaliestoot, maar pakte wel de set en zo zou een beslissende, bloedstollende set volgen. In die set leek Van Gerwen het noorden helemaal kwijt. Hij gooide nog een 180, maar daarna begon hij te klungelen. Van den Bergh maakte er handig gebruik van en had maar een wedstrijdpijl nodig om voor het eerst te winnen van Van Gerwen.



In de volgende ronde wacht Nathan Aspinall.