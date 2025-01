Everton bevestigt kruisbandblessure van Rode Duivel Orel Mangala: "Rest van het seizoen aan de kant"

"Orel Mangala liep afgelopen zaterdag tijdens de 0-1-overwinning van de Blues bij Brighton een blessure aan de voorste kruisband van zijn knie op", laat Everton donderdag weten.

"De middenvelder zal de rest van het seizoen aan de kant staan. De Belgische international zal nu met een specialist afspreken om de volgende stap in zijn herstel te bepalen."

De blessure is een streep door de rekening van Everton, dat in een bitse degradatiestrijd verwikkeld is. Nadat hij op huurbasis was overgekomen van Olympique Lyon, was de controlerende middenvelder meteen basisspeler in Goodison Park.

Dit seizoen staat zijn teller voor Everton op 21 wedstrijden. In principe trekt Mangala na dit seizoen opnieuw naar Lyon, waar hij nog een overeenkomst tot medio 2028 heeft.