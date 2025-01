Doelvrouw Diede Lemey keert terug naar Nederlandse competitie en ruilt Werder Bremen voor Twente

Diede Lemey speelde eerder al in Nederland bij Fortuna Sittard. Daar vertrok ze in de zomer van 2024 om het doel van Werder te verdedigen. Maar daar houdt ze het nu dus al voor bekeken: Lemey keert terug naar Nederland, waar ze een contract tot medio 2026 ondertekend heeft bij FC Twente.

"FC Twente is een fantastische club die elk jaar belangrijk is in de competitie en in de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Het is een mooie kans om hier te spelen", reageert Lemey op haar transfer.

"Nadat ik hier mijn plek heb gevonden, hoop ik uiteindelijk belangrijk te zijn voor het team, daar ga ik keihard voor werken. We willen zoveel mogelijk prijzen pakken en dit seizoen ook goed afronden."

Technisch Manager Rene Roord is tevreden met de komst van de 9-voudige Red Flame. "We zijn blij dat we Diede in deze winterperiode al naar FC Twente hebben kunnen halen. Ze is al jaren een goede en betrouwbare keepster, dat heeft ze bijvoorbeeld afgelopen seizoen ook laten zien bij Fortuna Sittard."

Voor Lemey is Twente al haar 6e buitenlandse club. Eerder verdedigde zal al het doel van Verona, Mozzanica en Sassuolo in Italië. Daarna volgden Fortuna Sittard (Ned) en Werder Bremen (Dui). In eigen land keepte Lemey jarenlang voor Anderlecht.