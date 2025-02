Bart Swings opent WB-manche in VS met 9e plaats op 5.000 meter, Isabelle van Elst 10e op de kilometer

Uitslagen Belgen dag 1

Bart Swings (5.000 meter): 9e in 6'12"34

Isabelle van Elst (1.000 meter): 10e in 1'15"81

Sandrine Tas (3.000 meter): 15e in 4'05"37 (PR)

Mathias Vosté (1.000 meter): 16e in 1'08"74

Jason Suttels (5.000 meter - B-groep): 17e in 6'20"00 (PR)