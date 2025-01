Anderlecht bekampt Hoffenheim, de ex-club van Dolberg, die maar 3x kon winnen in 3 maanden: "13 geblesseerden"

do 30 januari 2025 15:07

Anderlecht wil vanavond thuis tegen Hoffenheim de poort naar de top 8 van de League Phase in de Europa League definitief openbeuken. Met de Duitsers zakt een gewond dier af naar het Lotto Park - bleek gisteren nog maar eens op de persconferentie - en daarvoor is het altijd oppassen.

Hoffenheim is de nummer 7 van de vorige Bundesliga, maar moet dit seizoen bang naar onder kijken. Het kon in de competitie sinds 19 oktober nog maar 2 keer winnen: op 23 november tegen RB Leizpig (4-3) en 2 weken geleden bij staartploeg Holstein Kiel (1-2).



En op 30 oktober was er ook nog een succes in de DFB-Pokal, maar daar stopt het.



In Europa wonnen ze op 3 oktober hun enige keer tegen Dinamo. Sindsdien volgden draws tegen Lyon en Steaua Boekarest en nederlagen tegen Porto, Braga en vorige week thuis tegen Tottenham.



Daarmee zijn ze afgegleden naar de 28e plaats met 6 punten. De match tegen Anderlecht is een laatste strohalm om nog in de top 24 te raken.



Coach Christian Ilzer weet waarom het minder gaat: "We hebben in totaal 13 geblesseerden. Dat heb ik nog nooit eerder in mijn carrière meegemaakt." "Bovendien zjin Gift Orban (ex-KAA Gent, in de winter overgekomen van Lyon) en Erencan Yardimci niet speelgerechtigd."



"Als we dan toch iets positiefs moeten zoeken aan deze situatie, dan dat de tegenstander hierdoor ook wel wat in het duister tast."



"We moeten er het beste van maken. Er zijn nog heel wat scenario's, maar daar wil ik niet mee bezig zijn. Ik wil gewoon alvast ons deel doen, dat is winnen en dan zien we wel."



"De kansen zijn niet groot, maar er zijn al wel meer stunts gebeurd in het voetbal."

Anderlecht 8 keer op een rij ongeslagen thuis

De cijfers spreken wel niet in het voordeel van de Duitsers: Hoffenheim kon in zijn laatste 5 Europese uitwedstrijden niet winnen (3 draws, 2 nederlagen).

Anderlecht daarentegen is 8 Europese thuismatchen op een rij ongeslagen (5 zeges, 3 draws), dat is de langste reeks van de club sinds de 9 stuks tussen 2002 en 2004.



Ilzer: "Anderlecht is in goede doen in Europa dit seizoen en heeft alle kansen om zich rechtstreeks voor de 1/8e finales te plaatsen. Ze zijn voetballend sterk en hebben op alle posities kwaliteit rondlopen."

Vorige week verloor een onherkenbaar Anderlecht wel zijn ongeslagen status in Europa dit seizoen na een wanprestatie bij Pilsen in Tsjechië.

Extra piment: Kasper Dolberg speelde in de terugronde van het seizoen 2022-2023 op huurbasis bij Hoffenheim. De Deense Nice-huurling kwam tot 1 goal in 13 competitieduels en deed daar nog 1 goal in 1 bekerduel bij.



Vanavond kan Dolberg evenwel zijn ex-team niet in de ogen kijken. Hij ontbreekt met een knieletsel.