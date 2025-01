Pidcock maakt nieuwe werkgever Q36.5 blij met zege in AlUla Tour, Jens Reynders pineut van organisatorische chaos

In zijn 2e koersdag voor Q36.5 is het al bingo! Tom Pidcock heeft in de 2e etappe van de AlUla Tour vriend en vijand uit het wiel geknald op een pittige finish. De 25-jarige Brit neemt daardoor de leiderstrui over van Tim Merlier. Onze landgenoot Jens Reynders had reden tot klagen na een chaotische finale.