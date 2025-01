Paul Herygers kijkt uit naar duel tussen "bangelijk goeie" Brand en Van Empel: "Spannendste WK van allemaal"

Het WK veldrijden bij de vrouwen zou wel eens het grootste spektakelstuk kunnen worden in Liévin. Paul Herygers kijkt reikhalzend uit en verwacht ook nog iets van de afscheidnemende Sanne Cant: "Ik zou erin vliegen als een leeuwin."

Dat is de zegestand tussen Fem van Empel en Lucinda Brand deze winter, in het voordeel van de uittredende wereldkampioene.



"De voorbije weken leverden de vrouwen keer op keer spannende crossen af. Ik verwacht dat die categorie dan ook de spannendste zal zijn dit weekend."



Paul Herygers wrijft zich in de handen wanneer we hem in zijn glazen bol laten kijken voor het WK veldrijden.



"Fem van Empel is goed, heel goed zelfs, maar ze is niet meer haar dominante zelve. Ze is te pakken en dat hebben de andere vrouwen ook door."



"Ik denk dan meteen aan Lucinda Brand. Die is momenteel bangelijk goed en ruikt de kans van haar leven om voor de 2e keer wereldkampioene te worden."



"Brand krijgt op het WK een omloop die haar ligt zoals in Dendermonde (en daar reed ze alles op een hoopje)."

Lucinda Brand is de eindwinnares in de Wereldbeker.

Schuine kant

Wat wel in het voordeel van Van Empel speelt: het ontbreken van een schuine kant in Liévin.



"Toeval of niet, maar deze winter liep het voor Van Empel enkele keren stroef op die dekselse schuine kant. Denk maar aan Namen en Maasmechelen. In Liévin hoeft ze die hindernis niet te vrezen."



"Als het over hardrijden gaat in een wedstrijd zonder complicaties, geef ik Van Empel een tikkeltje de voorkeur."



"Maar ze moet dan nog altijd voorbij Brand geraken. Die stopt niet met trappen en wordt alleen maar beter naarmate de cross vordert."



Herygers verwacht een strijd om duimen en vingers bij af te likken. "Het wordt sowieso een spannend duel, dat durf ik vrij radicaal te zeggen."

De schuine kant is de achilleshiel van Fem van Empel.

Zoals Sven Nys

Hoe straf zou het zijn als Brand op haar 35e voor de 2e keer wereldkampioene wordt?



"Je kan de vraag ook anders stellen: hoe komt het dat Brand nog niet meerdere keren wereldkampioene is geworden?", vraagt Herygers zich af.



"Het is een beetje zoals haar baas Sven Nys (die 2 keer de regenboogtrui veroverde). Ze wint heel veel, maar grossiert niet in wereldtitels. Dat is bijna onbegrijpelijk."



Oostende was voor Brand 15% moeilijker om wereldkampioene te worden dan wat ze in Liévin voorgeschoteld krijgt. Paul Herygers

"Zoals Brand nu rijdt, is ze zaterdag toch wel de favoriete", vindt Herygers.



"Wat ze in het zand van Oostende 2021 voor mekaar kreeg (wereldkampioene worden op haar minst geliefkoosde ondergrond), is in mijn ogen 15% moeilijker dan wat ze in Liévin voorgeschoteld krijgt."

Wat met Vas?

Er zijn hierboven nog maar 2 namen genoemd. Maar wat dan met Puck Pieterse, bijna steevast op het podium dit seizoen? En wat met Blanka Vas, winnares in Maasmechelen?



"Vas heeft een uitstekend weekend achter de rug. Maar als er moet worden gelopen, is dat in haar nadeel. En dat geldt ook voor Pieterse."



Al wil Herygers de Hongaarse en de Nederlandse niet voor 100% uitvlakken. "Als ik zeg dat er vrij veel gelopen moet worden, baseer ik me louter op de weersvoorspellingen."



"Maar stel je voor dat de omloop toch goed berijdbaar is."



"In Liévin zitten we daar een beetje in de terrilgrond. Als je dan niet heel diep wegzakt in de grond, dan kan het wel voor Vas en Pieterse."

Blanka Vas won vorig weekend in Maasmechelen.

"Leeuwin" Cant

Wat mogen we zaterdag verwachten van het Belgische trio: Marion Norbert Riberolle, Sanne Cant en Julie Brouwers?



"Baseer je niet op de uitslagen van de voorbije weken, want anders zak je met een bang hartje af naar Liévin."



"Cant weet van wanten en moet nog 1 keer uitpakken. Ik zou zeggen: "Foert, vlieg erin als een leeuwin en kijk waar je uitkomt.""



"Norbert Riberolle zou ook moeten houden van deze omloop, want ze is altijd in haar sas in de modder."



"En Brouwers (22) is nog piepjong. Zij kan nog groeien en progressie maken, en dat begint zaterdag."