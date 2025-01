"No time for losers": Britse pers voert druk op Manchester City nog wat op tegen Club Brugge

Manchester City kan zich geen misstap meer veroorloven. Alleen een overwinning tegen Club Brugge volstaat om door te stoten naar de tussenronde in de Champions League. "No time for losers", klinkt het veelbetekenend in de Britse pers.

"Tegen Chelsea speelden ze wel hun beste wedstrijd in maanden, maar de top 24 in de Champions League niet halen, zou een zware klap zijn, zowel financieel als voor het ego van Pep Guardiola."

"Manchester City moet Club Brugge verslaan in zijn laatste match in de League Phase om de play-offs te halen na een miserabele Europese campagne, waarin het slechts 2 van zijn 7 matchen kon winnen", klinkt het.

De kop op de voorpagina van de Daily Star is duidelijk: "No time for losers".

Volgens Metro is er geen plek voor emoties tegen Club Brugge. "Guardiola vraagt een koele en klinische aanpak. Het is simpel: met een zege staat City in de top 24, bij elke andere uitslag volgt een pijnlijke exit."

"Liverpool is al zeker van zijn plaats in de top 8, Arsenal virtueel ook en Aston Villa is zeker van minstens een plek in de tussenronde. Het zou dus voor Manchester City pijnlijk zijn om als enige Engelse club te struikelen. Al wou Guardiola niet spreken over een vernedering."

De coach was zich volgens I Sport wel bewust van de financiële gevolgen van uitschakeling. "Ik ben niet zo naïef dat ik niet weet wat de financiële impact is", zei de manager.

"Het kan een zware invloed hebben op de club, maar we willen in de eerste plaats doorstoten om sportieve redenen."

Er staat dus heel wat op het spel voor Manchester City tegen de Belgische landskampioen. "Blijf op je hoede", vat The Daily Express het gevat samen. "City moet winnen om de Europese droom van Pep te redden."