Lokeren-Temse sluit "veerkrachtige" Radja Nainggolan weer in de armen na training: "Willen zeker voort met hem"

Daags na zijn nachtje in de cel voert Radja Nainggolan zijn beroep als voetballer weer uit. De middenvelder is ondanks het onderzoek naar cocaïnesmokkel gewoon aanwezig op training bij Lokeren-Temse. "We zijn heel gelukkig om hem terug te hebben", klinkt het bij de club.

"Een positief gesprek." Dat was er nodig om Radja Nainggolan weer helemaal in de armen te sluiten voor KSC Lokeren-Temse.

Voorzitter Hans Van Duysen beleeft - net als zijn aanwinst - een tumultueuze week. Al leeft hij vooral mee met Nainggolan. "Het is natuurlijk niet leuk om een nacht in de cel te verblijven. Maar al bij al was hij heel positief."

"Ik denk dat hij voldoende sterk en veerkrachtig is, al mag je zo'n zaak niet onderschatten. Als hij vandaag al terug op training is, wordt het duidelijk dat hij zich vol wil smijten. Dat is ook goed voor hem in deze situatie."

Heeft Nainggolan details gedeeld over de zaak? "Volgens wat hij vertelde, is hij erg zijdelings betrokken. Het zou een storm in een glas water zijn", verzekert de voorzitter, die duidelijk stelt: "We zijn heel gelukkig om hem terug te hebben."