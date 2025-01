LIVESTREAM EK kunstschaatsen: dolgelukkige Jade Hovine overtreft zichzelf op korte kür, straks schaatst Nina Pinzarrone

Dolgelukkige Jade Hovine breekt persoonlijk record

Jade Hovine heeft haar EK sterk ingezet. In de korte kür scoorde ze met 56.19 punten haar beste resultaat ooit. Haar PR dateerde van november 2023 en lag bijna anderhalf punt lager.



Hovine verzamelde 30.68 punten voor haar technische elementen en 25.51 voor haar uitvoering. Ze maakte geen enkel (zichtbaar) foutje.



Terechte vreugde dus bij Hovine, die haar armen in de lucht gooide na haar oefening en duidelijk heel geëmotioneerd was. Ze staat voorlopig ook op de eerste plaats en is ook sowieso al verzekerd van deelname aan de vrije kür.