Geen twijfels meer over Amstel Gold Race: de Nederlandse voorjaarsklassieker gaat wel degelijk door

De Amstel Gold Race vindt dit voorjaar in april definitief plaats. De organisatie meldt dat de wielerwedstrijd in Nederlands-Limburg zowel bij de mannen als de vrouwen politiebegeleiding krijgt.

De Nederlandse politie kampt met bezettingsproblemen door de NAVO-top in juni in Den Haag, waarbij 27.000 politiemedewerkers worden ingezet. De begeleiding van wielerkoersen in Nederland door motoragenten leek daardoor onmogelijk te worden.

Eerder in januari had de Nederlandse wielerbond KNWU in gesprekken met de politie al te horen gekregen dat 4 grote koersen mogelijk alsnog begeleiding van motoragenten zouden krijgen. Het ging daarbij naast de Amstel Gold Race om de Olympia's Tour, de in Nederland gereden etappes van de Renewi Tour en de Simac Ladies Tour.

Maar de organisatie van de Amstel Gold Race laat vandaag weten dat de politie bevestigd heeft dat zij in april wel degelijk aanwezig kunnen zijn bij de wedstrijd voor mannen en vrouwen.

Dat betekent dat de Nederlandse voorjaarsklassieker op een normale manier georganiseerd kan worden, op zondag 20 april.

"Wij zijn heel content met deze toezegging en danken dan ook iedereen die hier in positieve zin aan heeft bijgedragen. Zelf hebben wij de laatste periode ook op hoger niveau druk uitgeoefend", aldus koersdirecteur Leo van Vliet.