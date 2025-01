European Open blijft op Belgische bodem: ATP-toernooi verhuist van Antwerpen naar Brussel

Er komt dan toch een 10e editie van de European Open, het ATP-toernooi op Belgische bodem. Niet langer in Antwerpen, waar het contract is afgelopen, maar wel in onze hoofdstad Brussel. Het staat op de kalender van 12 tot 19 oktober.

Na 9 edities in Antwerpen moest de European Open op zoek naar een nieuwe bestemming. Het contract in de havenstad liep af en door de grote Oosterweel-werken rond het Sportpaleis was het minder aantrekkelijk voor de organisatie om er een 10e editie bij te doen.

Met de European Open als naam leek een uitstap naar het buitenland mogelijk, zeker omdat eigenaar Tennium internationaal toernooien organiseert. Maar het ATP-toernooi blijft alsnog op Belgische bodem.

Van 12 tot 19 oktober vindt de European Open plaats in de ING Arena in Brussel. Toernooidirecteur Dick Norman was heel tevreden dat het toernooi binnen de Belgische landsgrenzen blijft.

"We verwachten nog meer fans dan vroeger, omdat we nu ook de zuidelijke kant van het land erbij betrekken", zei hij. "We hebben veel jonge talenten die we een duwtje in de rug kunnen geven met dit toernooi."